İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2021 Pazartesi / 9 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7645
  • EURO
    9,3603
  • ALTIN
    434.11
  • BIST100
    1379.25
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tiflis Grand Slam müsabakaları için Milli judocular Gürcistan yolunda
Spor

Tiflis Grand Slam müsabakaları için Milli judocular Gürcistan yolunda

Milli judocular, 26-28 Mart tarihlerinde düzenlenecek Tiflis Grand Slam müsabakalarına katılmak için Gürcistan'a gitti.

AA22 Mart 2021 Pazartesi 21:26 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 21:26
ABONE OL

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, olimpik puan ve kota kazandıran organizasyona, 83 ülkeden 229'u kadın, 284'ü erkek, toplam 513 sporcu kayıt yaptırdı.

Tiflis Grand Slam'de Türkiye adına 5 kadın ve 3 erkek olmak üzere 8 milli sporcu mücadele verecek.

Milli takım kafilesinde, kadınlar 48 kiloda Gül Kader Şentürk ile Ebru Şahin, 52 kiloda İrem Korkmaz, 57 kiloda Şeyma Özerler ve 63 kiloda Habibe Afyonlu, erkekler 60 kiloda Emirhan Karahan, 100 kiloda Mert Şişmanlar ve +100 kiloda ise Cemal Erdoğan yer alıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.