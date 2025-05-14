Tijjani Reijnders, Premier Lig yolunda

Manchester City, Milan forması giyen Tijjani Reijnders'in transferi için resmen harekete geçti.

MILAN İLE TEMAS

The Athletic'te yer alan habere göre, Manchester City, Reijnders ile ilgilendiğini ve Hollandalı futbolcunun transferini istediğini Milan'a iletti. Manchester City ile Milan arasındaki temasların şu anda başlangıç noktasında olduğu yazıldı.

FİNALDEN SONRA GÖRÜŞME

Milan, İtalya Kupası finalinde çarşamba günü Bologna ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın ardından Reijnders için görüşmelerin sıklaşması bekleniyor.

Manchester City'nin Reijnders düşüncesinin, Morgan Gibbs-White ve Florian Wirtz hamlelerinden bağımsız olduğu ve İngiliz ekibinde Reijnders transferinin kilit olarak görüldüğü ifade edildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki Reijnders'in kulübü Milan ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Milan'da bu sezon 51 maçta süre bulan Hollandalı futbolcu, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.