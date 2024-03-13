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Spor

Timberwolves geriden gelerek Clippers'ı devirdi

NBA ekibi Minnesota Timberwolves, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 118-100'lük skorla mağlup etti.

AA13 Mart 2024 Çarşamba 10:08 - Güncelleme:
Timberwolves geriden gelerek Clippers'ı devirdi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 118-100 mağlup etti.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Timberwolves, 22 sayı geriden gelerek bu sezon 45. galibiyetini elde etti.

Konuk takımda Anthony Edwards 37 sayı, 8 ribaunt, 4 asistle takımını sırtladı. Nickeil Alexander-Walker 28 sayı, 3 ribaunt, Mike Conley 23 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, Kyle Anderson 10 sayı, 5 ribaunt, 7 asistlik performans sergiledi.

Ev sahibi ekipte ise Paul George 22 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, James Harden 12 sayı, 7 asist, Norman Powell 11 sayı, 4 ribaunt, Ivica Zubac 10 sayı, 8 ribauntla oynadı.

SONUÇLAR

New York Knicks-Philadelphia 76ers: 106-79

Memphis Grizzlies-Washington Wizards: 109-97

Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers: 111-121

San Antonio Spurs-Houston Rockets: 101-103

Utah Jazz-Boston Celtics: 107-123

Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves: 100-118

Sacramento Kings-Milwaukee Bucks: 129-94

  • Minnesota Timberwolves
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