Timberwolves seriyi 3-1'e getirdi

Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks'e karşı American Airlines Center'da oynadığı Batı Konferansı Finalleri playoff serisinin 4. maçında 105-100 galip gelerek seriyi 3-1'e getirdi.

Anthony Edwards, Timberwolves'a 29 sayı, 10 ribaund ve 9 asistle liderlik ederken, Karl-Anthony Towns 25 sayı ve 5 ribaundla, Rudy Gobert ise 13 sayı, 10 ribaund ve 1 blokla galibiyete katkı sağladılar.

Mavericks cephesinde Luka Doncic, 28 sayı, 15 ribaund, 10 asist ve 1 top çalmayla mücadele etti. Kyrie Irving 16 sayı, 2 ribaund, 4 asist ve 1 top çalmayla, Daniel Gafford ise 12 sayı, 8 ribaund, 1 top çalma ve 3 blokla maçı tamamladı.

Serinin 5. maçı, Perşembe günü Minnesota'da oynanacak.