Timo Werner, Leipzig'e geri dönüyor

RB Leipzig, Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen eski oyuncusu Timo Werner'in transferi için anlaşma sağladı.

Alman basınında yer alan haberde, Bundesliga takımlarından Leipzig'in 26 yaşındaki futbolcu için Chelsea'ye 30 milyon euro bonservis ve bonus ödeyeceği kaydedildi.

Timo Werner'in bu hafta Almanya'ya giderek Leipzig ile resmi sözleşmenin altına imza atacağı belirtildi.

CHELSEA 53 MİLYON EURO ÖDEDİ

Premier Lig ekibi Chelsea, 2020 yazında Werner için Leipzig'e 53 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Alman futbolcu, Lonra temsilcisinde 2 sezonda çıktığı 89 maçta 23 kez fileleri havalandırdı.