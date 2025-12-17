Timo Werner MLS yolcusu

Bundesliga ekiplerinden Leipzig forması giyen Timo Werner'in, ocak transfer döneminde MLS'e transfer olma ihtimali gündeme geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, deneyimli oyuncuyla MLS'ten ilgili kulüpler bulunuyor. Ancak Werner'in adı sıkça anılsa da Inter Miami ile herhangi bir görüşme yapılmadığı belirtildi.

Haberde, Inter Miami'nin transferde önceliğini Luis Suarez ile bir sezonluk yeni sözleşme imzalamaya verdiği ifade edildi. Bu nedenle kulübün şu aşamada Timo Werner için bir girişimde bulunmadığı vurgulandı.