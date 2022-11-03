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Spor

Timo Werner sezonu kapattı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de forma giyen Timo Werner, sakatlığı nedeniyle yıl sonuna kadar sahalardan uzak kalacak.

AA3 Kasım 2022 Perşembe 19:31 - Güncelleme:
Timo Werner sezonu kapattı
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig'de forma giyen Alman milli futbolcu Timo Werner'in sakatlığı sebebiyle yıl sonuna kadar sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Leipzig Kulübünden yapılan açıklamada, Werner'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e karşı oynanan karşılaşmanın 19. dakikada ayak bileğinden sakatlanarak oyundan çıktığı hatırlatıldı.

Bugün yapılan muayenede tecrübeli forvetin sol ayak bileğindeki bağlarda yırtılma tespit edildiği, Werner'in yıl sonuna kadar forma giyemeyeceği bilgisi paylaşıldı.

Timo Werner, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 20 Kasım'da başlayacak Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı'nın kadrosunda da yer alamayacak.

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