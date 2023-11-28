İSTANBUL 13°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2023 Salı / 16 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9158
  • EURO
    31,7884
  • ALTIN
    1894.92
  • BIST100
    8093.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Timo Werner transferi için kararını verdi!
Spor

Timo Werner transferi için kararını verdi!

İsmi Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile de anılan Leipzig'in yıldız oyuncusu Timo Werner, kariyerine dair kararını verdi. Alman basının haberine göre yıldız santrfor, ara transfer döneminde ayrılmayacak ve RB Leipzig'i daha yukarılara taşımak için takımda kalacak.

28 Kasım 2023 Salı 22:05 - Güncelleme:
Timo Werner transferi için kararını verdi!
ABONE OL

Adı son dönemlerde Fenerbahçe, Manchester United ve Real Madrid gibi takımlarla geçen RB Leipzig'in yıldız oyuncusu Timo Werner, ayrılmaya dair kararını verdi.

ALMAN BASINI YAZDI

Sky Germany'de yer alan habere göre son zamanlarda Alman yıldızı kadrosuna katmak isteyen Manchester United'a, Timo Werner'den istediği cevap gelmedi.

Haberin detaylarında; 27 yaşındaki yıldız santrfor kış transfer döneminde ayrılmayacağını ve RB Leipzig'i daha yukarılara taşımak için takımda kalacağı söylendi.

13 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon RB Leipzig formasıyla 13 resmi maça çıkan Timo Werner bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.