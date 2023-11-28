Timo Werner transferi için kararını verdi!

Adı son dönemlerde Fenerbahçe, Manchester United ve Real Madrid gibi takımlarla geçen RB Leipzig'in yıldız oyuncusu Timo Werner, ayrılmaya dair kararını verdi.

ALMAN BASINI YAZDI

Sky Germany'de yer alan habere göre son zamanlarda Alman yıldızı kadrosuna katmak isteyen Manchester United'a, Timo Werner'den istediği cevap gelmedi.

Haberin detaylarında; 27 yaşındaki yıldız santrfor kış transfer döneminde ayrılmayacağını ve RB Leipzig'i daha yukarılara taşımak için takımda kalacağı söylendi.

13 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon RB Leipzig formasıyla 13 resmi maça çıkan Timo Werner bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.