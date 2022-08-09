Timo Werner yeniden Leipzig'de

RB Leipzig, Chelsea'den eski golcüsü Timo Werner'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda Alman yıldız ile 2026'ya kadar geçerli 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, Werner'in yeniden 11 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

BONSERVİS BEDELİ



Alman ekibi transferin mali detayları hakkında bir açıklamada bulunmazken Avrupa basınında Leipzig'in kasasından yaklaşık 20 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedelinin çıkacağı ileri sürüldü.

Werner 2020 yılında Chelsea'ye 53 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.

LEİPZİG'DE FIRTINALAR ESTİRDİ



Chelsea'ye transferi öncesi 2016-2020 yılları arasında RB Leipzig forması giyen Werner, bu dönemde 159 maçta 95 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.