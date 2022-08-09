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Spor

Timo Werner yeniden Leipzig'de

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig, Chelsea'de forma giyen eski oyuncusu Timo Werner'i renklerine bağladı.

9 Ağustos 2022 Salı 22:25 - Güncelleme:
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RB Leipzig, Chelsea'den eski golcüsü Timo Werner'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda Alman yıldız ile 2026'ya kadar geçerli 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, Werner'in yeniden 11 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

BONSERVİS BEDELİ

Alman ekibi transferin mali detayları hakkında bir açıklamada bulunmazken Avrupa basınında Leipzig'in kasasından yaklaşık 20 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedelinin çıkacağı ileri sürüldü.

Werner 2020 yılında Chelsea'ye 53 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.

LEİPZİG'DE FIRTINALAR ESTİRDİ

Chelsea'ye transferi öncesi 2016-2020 yılları arasında RB Leipzig forması giyen Werner, bu dönemde 159 maçta 95 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.

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