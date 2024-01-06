Timo Werner'e yeniden Londra yolu gözüktü

RB Leipzig'den ayrılmaya hazırlanan Timo Werner'in yeni adresi belli oluyor.

Sky Sports Almanya'nın haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Timo Werner'i 6 aylığına kiralamak için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı.

Haberde, iki kulüp arasında transfer için son görüşmelerin kısa süre içinde yapılacağı ve satın alma opsiyonu üzerinde durulduğu kaydedildi. Anlaşmanın sağlanması durumunda Werner, Leipzig kampından ayrılarak İngiltere'nin yolunu tutacak.

27 yaşındaki Bu sezon Leipzig formasıyla 14 maçta 2 gol 1 asist kaydetti.