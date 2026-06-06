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Spor

Tiran'da İsrail'e büyük tepki! Sahaya çöp ve ayakkabı fırlatıldı

Arnavutluk ile katil İsrail arasında Tiran'da oynanan maçta ortalık karıştı. Maçın başından sonuna kadar soykırımcı İsrail'in milli futbol takımına büyük tepki gösteren Arnavut taraftarlar, İsrailli oyunculara çöp ve ayakkabı fırlattı.

Akşam6 Haziran 2026 Cumartesi 09:50 - Güncelleme:
Tiran'da İsrail'e büyük tepki! Sahaya çöp ve ayakkabı fırlatıldı
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Arnavutluk ile İsrail arasında oynanan hazırlık maçında taraftarlar ve Arnavut futbolcular, soykırımcı İsrail'in milli futbol takımına sert tepki gösterdi.

Tiran'da İsrail milli marşı ıslıklandı. İsrailli Oscar Gloukh, 73'teki golü sonrasında tribünlere "sus" işareti yaptı. Bunun üzerine Arnavut oyuncular, üzerine yürüyerek Oscar'ı tartakladı. Tribünlerden de çöp ve ayakkabı fırlatıldı. Maçın ardından Arnavut futbolcular, İsrailliler ile forma değiştirmeyi reddetti. Arnavut basını terbiyesizliği şu ifadelerle anlattı: "Onlarla oynamayı kabul eden tek ülkeydik. Utanç verici bir şey yaptılar." Olayın başrolü Gloukh ise "Arkadaşlarım beni korudu. Arnavutlar umrumda değil" dedi.

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