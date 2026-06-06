Arnavutluk ile İsrail arasında oynanan hazırlık maçında taraftarlar ve Arnavut futbolcular, soykırımcı İsrail'in milli futbol takımına sert tepki gösterdi.

Tiran'da İsrail milli marşı ıslıklandı. İsrailli Oscar Gloukh, 73'teki golü sonrasında tribünlere "sus" işareti yaptı. Bunun üzerine Arnavut oyuncular, üzerine yürüyerek Oscar'ı tartakladı. Tribünlerden de çöp ve ayakkabı fırlatıldı. Maçın ardından Arnavut futbolcular, İsrailliler ile forma değiştirmeyi reddetti. Arnavut basını terbiyesizliği şu ifadelerle anlattı: "Onlarla oynamayı kabul eden tek ülkeydik. Utanç verici bir şey yaptılar." Olayın başrolü Gloukh ise "Arkadaşlarım beni korudu. Arnavutlar umrumda değil" dedi.