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Spor

Tire 2021 FK'dan orta sahaya takviye

Tire 2021 FK, son olarak Göztepe U19'da forma giyen 18 yaşındaki orta saha Emir Enes Araz'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

IHA28 Temmuz 2025 Pazartesi 10:54 - Güncelleme:
Tire 2021 FK'dan orta sahaya takviye
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TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Tire 2021 FK, yeni sezon öncesinde çalışmalarına devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen İzmir ekibi, geçtiğimiz günlerde Emin Can Uysal, Sedat Yahşi, Sercan Uslu, Doğukan Çınar, Ümit Kurt ve Zeki Furkan Kayalı takviyelerini gerçekleştirdi. Transferlere devam eden Tire 2021 FK, bir hamle daha yaparak son olarak Göztepe U19'da forma giyen 18 yaşındaki orta saha Emir Enes Araz'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Tire Futbol Kulübümüz, orta saha oyuncusu Emir Enes Araz ile anlaşma sağlamıştır. Genç yaşına rağmen sahadaki liderliği ve oyun zekâsıyla dikkat çeken Emir Enes, 2025/26 sezonunda sarı-kırmızı formamız için ter dökecek. Yeni sezonda formamız altında nice başarılara birlikte imza atmak dileğiyle" ifadeleri kullanıldı.

  • Tire 2021 FK
  • orta saha
  • transfer
  • Emir Enes Araz

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