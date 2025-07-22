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Spor

Tire 2021 FK'nın yeni transferi Onur Şirin

Tire 2021 FK, 33 yaşındaki savunma oyuncusu Onur Şirin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

IHA22 Temmuz 2025 Salı 14:22 - Güncelleme:
Tire 2021 FK'nın yeni transferi Onur Şirin
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TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Tire 2021 FK, yeni sezon öncesinde çalışmalarına devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen İzmir ekibi, geçtiğimiz günlerde Emin Can Uysal, Sedat Yahşi, Sercan Uslu, Doğukan Çınar, Ümit Kurt ve Zeki Furkan Kayalı takviyelerini gerçekleştirdi. Transferlere devam eden Tire 2021 FK, bir hamle daha yaparak 33 yaşındaki savunmacı Onur Şirin'i kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Tecrübeli stoper Onur Şirin, Tiremizin savunmasına güç katmak için aramıza katıldı. 33 yaşındaki futbolcu; Batman Petrolspor, Erbaaspor, Tarsus İdman Yurdu, Düzcespor, Kütahyaspor, Amasyaspor ve son olarak Mazıdağı Fosfat takımlarında forma giydi. Onur Şirin'e hoş geldin diyor, sarı kırmızı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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