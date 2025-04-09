Portekiz Kupası heyecanı bu akşam zirve yapıyor! Tirsense ile Benfica, Taca de Portugal yarı finalinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Benfica, kupanın favorisi konumundayken; Tirsense, büyük bir sürprize imza atmak istiyor. Alt lig temsilcisi olan Tirsense için bu maç, sadece bir yarı final değil aynı zamanda tarih yazma fırsatı. Benfica ise kupayı müzesine götürmek adına bu engeli kayıpsız geçmek zorunda. Peki, Tirsense-Benfica maçı hangi kanalda, şifreli mi? Tirsense-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maçın saat ve yayın bilgileri

TİRSENSE-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tirsense ile Benfica, yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Tirsense-Benfica maçının saati ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağı belli oldu.

Tirsense ile Benfica Lisbon arasındaki yarı final mücadelesi, 09 Nisan 2025 Çarşamba günü oynanacak. Maçın başlama saati ise 22:45 olarak açıklandı. Karşılaşma, futbolseverlerin hafta ortasında ekran başına kilitleneceği bir mücadele olacak.

TİRSENSE-BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Tirsense ile Benfica Lisbon 24/25 Taca de Portugal yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Tirsense-Benfica Lisbon maçı, Stadı'nda oynanıyor.

Tirsense-Benfica maçı 09 Nisan 2025 Çarşamba 22:45 tarihinde TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

Mücadele, TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.