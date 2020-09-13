13 Eylül 2020 Pazar 15:40 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 15:40

Transfer döneminin hızlı ekibi Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Marcel Tisserand, bu akşam 23.30'da sarı-lacivertliler için İstanbul'a gelecek.

MARCEL TISSERAND KİMDİR?

2018 yılından beri Alman ekibinde forma giyen Marcel Tisserand, geçtiğimiz sezon 23 maçta görev aldı. 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Lens, Monaco ve Toulouse gibi takımlarda da oynadı. 27 yaşındaki tecrübeli stoper, 2018 yılından beri Wolfsburg'da forma giyiyor. 15 kez de milli oldu.