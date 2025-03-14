Tivibu Avrupa'daki liglerin liderlik yarışını ekrana taşıyor

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, çok sevilen spor içeriklerini ekrana taşımayı sürdürüyor. İspanya, İtalya, Almanya ve birçok futbol ligi ve turnuvasını seyircilerle buluşturan Tivibu'da bu hafta özel maçlar yayınlanıyor. La Liga'da liderlik yarışını etkileyecek Atletico Madrid – Barcelona karşılaşması ve Serie A'da ise Atalanta ile Inter mücadelesi başta olmak üzere birçok heyecan dolu maç Tivibu üzerinden S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

LİDERLİK YARIŞLARI BU HAFTA NETLEŞİYOR

Geçtiğimiz hafta Osasuna karşısında evinde oynayacağı maçı ertelenen Barcelona, maç eksiğiyle Real Madrid ile puan puana, Atletico Madrid'in ise bir puan önünde lig yarışını sürdürüyor. Atletico Madrid ise son olarak Getafe karşısında aldığı sürpriz mağlubiyet ile puan tablosunda üçüncü sıraya geriledi. Atletico Madrid'in Barcelona'yı Metropolitano'da ağırlayacağı tamam mı devam mı mücadelesi, 16 Mart Pazar günü saat 23:00'da ekranlara gelecek.

İtalya'da ise Atalanta için sezonun geri kalanını etkileyecek kritik bir hafta yaşanıyor. Lider Inter'i evinde ağırlayacak olan Atalanta, maçı kaybetmesi halinde zirveyle arasındaki puan farkını altıya, ikinci sıradaki Napoli'yle ise puan farkını beşe çıkaracak. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sahalara geri dönmesiyle form grafiğini yukarı çeken Inter, zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu önemli randevuda ilk düdük 16 Mart Pazar akşamı çalacak. Saat 22:45'de başlayacak olan mücadele, Tivibu üzerinden S Sport'tan izlenebilecek.