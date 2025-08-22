Türk Telekom'un TV platformu Tivibu, Avrupa'nın sevilen futbol liglerini izleyicilerle buluşturuyor. Tivibu Spor, Hollanda ve Portekiz liglerinden sonra İtalya ve Almanya'nın öne çıkan karşılaşmalarını futbolseverlerin beğenisine sunuyor. Tivibu Süper ve Tivibu Spor paketine sahip kullanıcılar Tivibu Spor kanalları üzerinden sezon boyunca öne çıkan karşılaşmaları izleyebilecek. Ayrıca İspanya'nın öne çıkan ligi La Liga da S Sport üzerinden Tivibu'da izlenebilecek.

YENİ SEZON BU HAFTA SONU BAŞLIYOR

"Portekiz Süper Ligi- Liga Portugal", "Hollanda 1. Futbol Ligi- Eredivisie", "Almanya - Bundesliga" ve "İtalya - Serie A" 2025-2026 sezonu boyunca Tivibu Spor'da yayınlanacak. Seria A tarafında 23 Ağustos saat 21.45'te Milan - Cremonese, 24 Ağustos saat 21.45'te Juventus - Parma ve 25 Ağustos saat 21.45'te ise Inter - Torino karşılaşmaları futbolseverlerin beğenisine sunulacak. Bundesliga tarafında başlangıç maçı Bayern Münih - Leipzig 22 Ağustos saat 21.30'da, Dortmund - Union Berlin karşılaşması ise 31 Ağustos 18.30'da ekrana gelecek.