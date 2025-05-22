İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2025 Perşembe / 25 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8872
  • EURO
    44,1026
  • ALTIN
    4128.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tivibu, Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Final Four mücadelesini yayınlayacak
Spor

Tivibu, Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Final Four mücadelesini yayınlayacak

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, Fenerbahçe Beko'nun da yer aldığı EuroLeague Final Four heyecanını ekranlara taşıyacak.

AA22 Mayıs 2025 Perşembe 11:28 - Güncelleme:
Tivibu, Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Final Four mücadelesini yayınlayacak
ABONE OL

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarı finale yükselen Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile eşleşirken Olimpiakos ise Monaco ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko, Abu Dhabi'de Panathinaikos karşısına çıkacak. Maçlar Tivibu üzerinden S Sport'tan naklen yayınlanıyor.

Sezonun en formda takımlarından olan ve normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenebahçe Beko, play-off aşamasında oynadığı iyi oyunla gözleri üzerine çekmişti. Sezonun sürpriz takımı Paris Basketbol'u rahat geçen Fenerbahçe Beko, Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın baş antrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile eşleşti.

Koç Jasikevicius'un önderliğinde kupa yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe Beko, yarı final eşleşmesinde Panathinaikos ile yarın 18:00'de parkeye çıkacak. İlk defa Avrupa dışında, Abu Dhabi'de düzenlenen EuroLeague Final Four'un diğer ayağında ise Olimpiakos ile Monaco, yarın 21:00'de karşı karşıya gelecek.

Yarın tek maç üzerinden oynanacak eşleşmelerin ardından 25 Mayıs Pazar günü final ve üçüncülük müsabakaları oynanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Karşıdan karşıya geçen kadına önce çarptı sonra kaçtı! İşte saniye saniye o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.