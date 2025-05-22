Tivibu, Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Final Four mücadelesini yayınlayacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarı finale yükselen Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile eşleşirken Olimpiakos ise Monaco ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko, Abu Dhabi'de Panathinaikos karşısına çıkacak. Maçlar Tivibu üzerinden S Sport'tan naklen yayınlanıyor.

Sezonun en formda takımlarından olan ve normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenebahçe Beko, play-off aşamasında oynadığı iyi oyunla gözleri üzerine çekmişti. Sezonun sürpriz takımı Paris Basketbol'u rahat geçen Fenerbahçe Beko, Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın baş antrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile eşleşti.

Koç Jasikevicius'un önderliğinde kupa yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe Beko, yarı final eşleşmesinde Panathinaikos ile yarın 18:00'de parkeye çıkacak. İlk defa Avrupa dışında, Abu Dhabi'de düzenlenen EuroLeague Final Four'un diğer ayağında ise Olimpiakos ile Monaco, yarın 21:00'de karşı karşıya gelecek.



Yarın tek maç üzerinden oynanacak eşleşmelerin ardından 25 Mayıs Pazar günü final ve üçüncülük müsabakaları oynanacak.

