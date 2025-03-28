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Spor

Tivibu, İspanya Kral Kupası yarı final heyecanını ekrana taşıyor

Tivibu, İspanya Kral Kupası'nda oynanacak yarı final karşılaşmalarını naklen yayınlayacak.

AA28 Mart 2025 Cuma 11:02 - Güncelleme:
Tivibu, İspanya Kral Kupası yarı final heyecanını ekrana taşıyor
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Tivibu, İspanya Kral Kupası'nda yarı final eşleşmelerini seyircilerle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İspanya'da kupa mesaisi sürerken yarı final rövanş maçları için geri sayım başladı. Şubat ayında oynanan ilk karşılaşmaların ardından ülkenin dev kulüpleri final bileti için sahaya çıkacak.

Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Real Sociedad'ı ağırlayacak. Barcelona ise zorlu deplasmanda Atletico Madrid'e konuk olacak. İspanya Kral Kupası maçları sadece Tivibu Spor 1'den takip edilebiliyor.

İspanya Kral Kupası'nda başa baş geçen yarı final eşleşmelerinin ardından finale yükselecek takımlar belli oluyor. Real Madrid, Real Sociedad ile oynadığı ilk maçta 1-0'lık skorla deplasmandan avantajlı dönen taraf oldu. Santiago Bernabeu'da oynanacak ikinci mücadele ise 1 Nisan 22.30'da Tivibu Spor 1'den naklen yayınlanacak.

Madrid'in kırmızı tarafında ise dev eşleşme için nefesler tutuldu. İlk maçta 4-4'lük skorla heyecan dolu bir müsabaka izleten Atletico Madrid ve Barcelona, rövanş maçında final için sahaya çıkıyor. Metropolitano'da oynanacak karşılaşmada ev sahibi Atletico Madrid Barcelona'yı 2 Nisan'da konuk edecek. Mücadele, 22.30'da Tivibu Spor 1'den naklen yayınlanacak.

Serie A'da ise sezonun son bölümüne yaklaşırken liderlik yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Inter, Napoli ve Atalanta'nın liderlik yarışındaki maçları Tivibu üzerinden S Sport'tan yayınlanıyor.

Ligin son kısmına yaklaşırken liderlik yarışının kıran kırana sürdüğü Serie A'da üst sıra takımlarının karşılaşmaları dikkati çekiyor. Napoli evinde Milan'ı ağırlayacağı heyecanlı mücadeleden galip çıkarak Inter ile arasındaki 3 puanlık farkı korumak istiyor. Inter ise Udinese'i iç sahada rakibini mağlup ederek kayıpsız bir şekilde liderliğini sürdürmenin peşinde. 30 Mart'ta Inter-Udinese maçı 19.00'da, Napoli-Milan maçı ise 21.45'te oynanacak. Karşılaşmalar S Sport'tan naklen yayınlanacak.

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