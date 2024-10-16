Tivibu, spor organizasyonlarını seyircilerle buluşturmaya devam ediyor

Dijital TV platformu Tivibu, Avrupa'nın sevilen futbol ligleri, basketbol, motor sporları ve daha birçok spor organizasyonunu seyircilerle buluşturuyor. Futbolda milli ara dönüşü Avrupa'nın büyük ligleri, birbirinden özel maçlarla Tivibu'dan canlı takip edilebiliyor. EuroLeague'de ise yeni sezonun ilk çift maç haftası sporseverlerle buluşuyor.

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, birbirinden çok sevilen spor içeriklerini ekrana taşımaya devam ediyor. Avrupa basketbolunda Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun maçlarını seyircilerle buluşturan platform, Arda Güler'li Real Madrid, Hakan Çalhanoğlu'lu Inter ve daha birçok futbol mücadelesini de sporseverlere sunuyor.

Çift maç haftasına mağlubiyetle başlayan Fenerbahçe Beko, sezonun üçüncü maçında ilk mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe Beko, sakatlıklar ve cezalı durumda olan oyuncuları ile maça iyi başlayamayıp Kızılyıldız karşısında 76-57'lik skorla sahadan mağlup ayrıldı. Anadolu Efes ise alınan Fenerbahçe Beko mağlubiyetinin ardından üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Sırbistan'da oynanan Makkabi Tel Aviv mücadelesinde son saniyede yıkılan Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko gibi çift maç haftasına mağlubiyetle başladı.

EuroLeague'de Berlin deplasmanında gerçekleşecek olan Fenerbahçe Beko - Alba Berlin mücadelesinde hava atışı, 17 Ekim Perşembe günü saat 20:30'da yapılacak. Anadolu Efes tarafında ise zorlu Olimpiakos deplasmanında mücadele, 18 Ekim Cuma günü 20:30'da başlayacak. Mücadeleler Tivibu üzerinden S Sport kanalında naklen yayınlanacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray, Aliağa Petkimspor ve Karşıyaka'nın grup maçlarından itibaren sezon boyu Avrupa maçları Tivibu Spor'da yer alacak.

Avrupa'nın büyük liglerini seyircilerle buluşturan platform, milli ara dönüşü birbirinden keyifli maçları ekrana taşımaya devam ediyor. İtalya Serie A'da Hakan Çalhanoğlu'nun başrolünde sezona iyi başlayan Inter, Jose Mourinho sonrası bir türlü istediği sonuçları bulamayan Roma karşısına çıkıyor. Mücadele 20 Ekim Pazar günü saat 21:45'te, Tivibu üzerinden S Sport 2'den canlı yayınlanıyor. İspanya'da ise milli arada golünü atan Arda Güler'li Real Madrid, Celta Vigo deplasmanına çıkıyor. Celta Vigo - Real Madrid maçında ilk düdük, 19 Ekim Cumartesi günü 22:00'da çalıyor. Karşılaşma, Tivibu üzerinden S Sport'ta takip edilebilecek.

Bundesliga'da ise son şampiyon Xabi Alonso'lu Bayer Leverkusen, sezonun sürpriz takımı Eintracht Frankfurt'u evinde ağırlıyor. Almanya'da ligin heyecan dolu maçlarından biri olan Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt mücadelesi, 19 Ekim Cumartesi günü 16:30'da Tivibu Spor 1'den canlı yayınlanıyor.