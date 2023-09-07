TJK 2022 Nimet Üyken Basın Ödülleri sahiplerini buldu! Lig Radyo'dan Kerem Vatan'a 2. kez ödül...

Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) 2022 yılı Nimet Üyken Basın Ödülleri sahiplerini buldu. Türk Atçılık ve Yetiştiriciliğini, Atçılık Tarih ve Kültürünü, At Yarışçılığını ve Türkiye Jokey Kulübü çalışmalarını tanıtmak ve bu doğrultuda medyada yer alan haberlerin değerlendirilip ödüllendirilmesi yoluyla ilgili basın, yayın organlarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen Nimet Üyken Basın Ödülleri Yarışması'nda kazananların ödülleri, Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen törenle verildi.

TJK Yönetim Kurulu Üyesi M. Kerem Alkan'ın açılış konuşmasını yaptığı gecede; Türkiye Jokey Kulübü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği ve At Yarışı Yazarları Derneği temsilcilerinden oluşan seçici kurul, 15 eseri ödüle layık gördü.

Düzenlenen törende, Lig Radyo'dan Kerem Vatan, "96. Gazi Koşusu Özel Yayını" programı ile İşitsel Medya Kategorisi'nde iki sene üst üste ödülün sahibi oldu.

Nimet Üyken 2022 Basın Ödülleri'nde kazananlar şu şekilde:

Yazılı medya dalında; Can Çelik, Ateş Yalazan, Umut Hızdil, Süleyman Arat

Görsel Medya Dalında; Demet Gedik, İpek Tuş

Dijital Medya Dalında; Uğur Giritlioğlu, Suat Yahyaoğlu

Nimet Üyken Özel Ödülü Dalında; Aykut Aydın, İsmail Yasin Akçın, Kerem Vatan, Lütfullah Talha Duman, Osman Kul, Süleyman Elçin, Yiğit Mehmetcan Tezcan