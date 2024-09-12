İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2024 Perşembe / 9 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9764
  • EURO
    37,4925
  • ALTIN
    2752.08
  • BIST100
    9496.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TJK 2023 Nimet Üyken Basın Ödülleri sahiplerini buldu! Lig Radyo'ya İşitsel Medya Kategorisinde 3. kez ödül
Spor

TJK 2023 Nimet Üyken Basın Ödülleri sahiplerini buldu! Lig Radyo'ya İşitsel Medya Kategorisinde 3. kez ödül

2023 Nimet Üyken Basın Ödülleri, Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Lig Radyo İşitsel Medya kategorisinde ödüle layık görüldü. Lig Radyo adına ödülü Kerem Vatan aldı.

12 Eylül 2024 Perşembe 12:25 - Güncelleme:
TJK 2023 Nimet Üyken Basın Ödülleri sahiplerini buldu! Lig Radyo'ya İşitsel Medya Kategorisinde 3. kez ödül
ABONE OL

Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen etkinlikte, TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce, yarışmaya katılan tüm basın emekçilerine teşekkür etti. Gülerce, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği ve At Yarışı Yazarları Derneği gibi kuruluşların oluşturduğu seçici kurula da değinerek, "Ödül kazanan eser sahiplerini kutluyor, mesleki başarılarının devamını diliyorum." şeklinde konuştu. Ayrıca, Gülerce, hayatını kaybeden duayen gazeteci Nimet Üyken'i saygıyla anarak, ödüllerin bu başarıyı devam ettirmek adına önümüzdeki yıllarda da sürmesini temenni etti.

Şeref Salonu'nda gerçekleşen seçici kurul toplantısında, 45 eser değerlendirildi. Başkanlığını Sibel Güneş'in üstlendiği kurulda yer alan isimler arasında Ahmet Fisunoğlu, İhsan Yılmaz, Hilmi Türkay, Atahan Murat Zilcioğlu, Hakan Cantınaz, Armağan Turhan ve Emre Karayel yer aldı.

2023 Ödül Kategorileri

Yazılı Medya: Elif Somuncu - Anadolu Ajansı

Görsel Medya: Berke Kosova - D-Smart TV

Dijital Medya: Hakan Gündoğar - Özel YouTube Kanalı

İşitsel Medya: Lig Radyo

Nimet Üyken Özel Ödülü: Burcu Ilgın Hoşafoğlu, Afşın Yakuboğlu, Sonat Bahar, Aykut Aydin, Deniz Elmas, Sezgin Gelmez, Gamze Türk

Düzenlenen törende, Lig Radyo İşitsel Medya Kategorisi'nde üç sene üst üste ödülün sahibi oldu. Geçtiğimiz yıl Lig Radyo programcısı Kerem Vatan, "96. Gazi Koşusu Özel Yayını" programı ile İşitsel Medya Kategorisi'nde ödüle layık görülmüştü.

  • TJK 2023 Nimet Üyken Basın Ödülleri
  • Lig Radyo
  • ödül

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.