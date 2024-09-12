TJK 2023 Nimet Üyken Basın Ödülleri sahiplerini buldu! Lig Radyo'ya İşitsel Medya Kategorisinde 3. kez ödül

Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen etkinlikte, TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce, yarışmaya katılan tüm basın emekçilerine teşekkür etti. Gülerce, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği ve At Yarışı Yazarları Derneği gibi kuruluşların oluşturduğu seçici kurula da değinerek, "Ödül kazanan eser sahiplerini kutluyor, mesleki başarılarının devamını diliyorum." şeklinde konuştu. Ayrıca, Gülerce, hayatını kaybeden duayen gazeteci Nimet Üyken'i saygıyla anarak, ödüllerin bu başarıyı devam ettirmek adına önümüzdeki yıllarda da sürmesini temenni etti.

Şeref Salonu'nda gerçekleşen seçici kurul toplantısında, 45 eser değerlendirildi. Başkanlığını Sibel Güneş'in üstlendiği kurulda yer alan isimler arasında Ahmet Fisunoğlu, İhsan Yılmaz, Hilmi Türkay, Atahan Murat Zilcioğlu, Hakan Cantınaz, Armağan Turhan ve Emre Karayel yer aldı.

2023 Ödül Kategorileri

Yazılı Medya: Elif Somuncu - Anadolu Ajansı

Görsel Medya: Berke Kosova - D-Smart TV

Dijital Medya: Hakan Gündoğar - Özel YouTube Kanalı

İşitsel Medya: Lig Radyo

Nimet Üyken Özel Ödülü: Burcu Ilgın Hoşafoğlu, Afşın Yakuboğlu, Sonat Bahar, Aykut Aydin, Deniz Elmas, Sezgin Gelmez, Gamze Türk

Düzenlenen törende, Lig Radyo İşitsel Medya Kategorisi'nde üç sene üst üste ödülün sahibi oldu. Geçtiğimiz yıl Lig Radyo programcısı Kerem Vatan, "96. Gazi Koşusu Özel Yayını" programı ile İşitsel Medya Kategorisi'nde ödüle layık görülmüştü.