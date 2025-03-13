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Spor

TMF Başkanı Vefa'dan Erciyes'teki büyük heyecana davet

Erciyes, 15-16 Mart'ta Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ikinci kez ev sahipliği yaparak büyük bir heyecana imza atıyor. 12 ülkeden 40 sporcunun mücadele edeceği organizasyon, Türkiye'nin tanıtımına önemli katkılar sağlayacak. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Vefa, tüm motosiklet severleri Erciyes'teki bu muhteşem organizasyona davet etti.

HABER MERKEZİ13 Mart 2025 Perşembe 15:34 - Güncelleme:
TMF Başkanı Vefa'dan Erciyes'teki büyük heyecana davet
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Türkiye'nin en büyük kayak merkezi ve kış sporlarının amiral gemisi Erciyes, bu yıl ikinci kez Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na (SNX Türkiye) ev sahipliği yapacak. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında gösterilen şampiyonanın 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleşeceğini hatırlatan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, organizasyonun önemine değindi.

40 SPORCU ERCİYES'TE BULUŞUYOR

Başkan Mehmet Sadık Vefa şampiyonaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Spor Toto, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.'nin katkı sağladığını belirtti. Başkan Vefa, bu yılki şampiyonanın Finlandiya, İsveç, Norveç, Almanya, Estonya, Kanada ve ABD başta olmak üzere 12 ülkeden yaklaşık 40 kar motosikleti sporcusunun katılımıyla gerçekleşeceğini söyledi.

EN İYİ SNOWCROSCULAR GELECEK

Televizyon, internet ve sosyal medya yayınlarıyla daha geniş kitlelere ulaşan organizasyonun, bu yıl hedefinin 86 ülkeye yayılmak olduğunu belirten Vefa, şampiyonanın zorlu karlı arazilerde gerçekleştirileceğini ve izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacağını söyledi. Vefa, "Dünyanın dört bir yanından en iyi snowcros sporcularının katılımıyla, mücadele ederek izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatacak bir etkinlik olacak" şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONA TÜRKİYE'NİN TANITIMINA GÜÇ KATIYOR

Başkan Vefa, "Bu organizasyon sadece sporun gelişimine değil, aynı zamanda ülkemizin ekonomisine ve turizmine de büyük katkı sağlıyor. Türkiye'nin uluslararası alanda daha fazla tanınmasına ve motosiklet sporlarının daha fazla ilgi görmesine vesile oluyor. Bu önemli şampiyonaya tüm motosiklet severleri ve halkımızı davet ediyorum" dedi.

GALİP ALP BAYSAN DA YARIŞACAK

Organizasyona katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Başkan Vefa, motor sporlarının Türkiye için taşıdığı önemin altını çizdi. Ayrıca, şampiyonanın yurt dışı ayağında geçtiğimiz haftalarda Türkiye adına yarışan ilk Türk sporcu unvanını kazanan Galip Alp Baysan'ın da Erciyes'te yer alacak olması, organizasyonu daha da heyecanlı hale getiriyor.

  • Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası
  • Uluslararası Motosiklet Federasyonu
  • Mehmet Sadık Vefa

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