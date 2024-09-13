Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Fenerbahçe Kulübü'nü ödüllendirmek amacıyla Şeref Bayrağı takdim etti. Sarı-Lacivertli kulüp, TMOK tarafından verilen Fair Play Altın Şeref Bayrağı'nı dört yıl boyunca taşıyacak. Olimpiyatlara bin 500'den fazla sporcu gönderen Fenerbahçe'nin ardından gümüş yıldızlı bayrağı İBB Spor Kulübü, ENKA Spor Kulübü de bronz yıldızlı bayrağı aldı. Fenerbahçe de resmi adreslerinden, "Sporcularıyla ülkesinin medarı iftiharı olan, olimpik branşlara rekor sayıda sporcu gönderen Fenerbahçemiz 2024 yılı Fair Play Altın Şeref Bayrağı Ödülü'ne layık görüldü" açıklaması yayımladı.