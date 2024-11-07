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Spor

TOFAŞ 22 sayı farkla kazandı

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın A Grubu 5. haftasında evinde Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Petrolina AEK takımını konuk eden TOFAŞ, rakibini 93-61'lik skorla mağlup etti.

AA7 Kasım 2024 Perşembe 00:07 - Güncelleme:
TOFAŞ 22 sayı farkla kazandı
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FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın A Grubu 5. haftasında TOFAŞ, Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Petrolina AEK takımını 93-61 mağlup etti.

Bu sonuçla TOFAŞ 5'inci galibiyetini alarak grubunda liderliğini sürdürürken, Petrolina AEK ise 4'üncü mağlubiyetini yaşadı.

Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Kirile Tvauri (Gürcistan)

TOFAŞ: Reed 12, Özgür Cengiz 5, Perez 12, Trifunovic 3, Yiğitcan Saybir 4, Demircan Demir 7, Tolga Geçim 4, Berk Demir 9, Cem Küçüközkan 7, O'Brien 11, Bankston 17, Ali Taşkın 2

Petrolina AEK: Hollingsworth 14, Bell 3, Simitzis 6, Giannaras 6, Nottage 8, Sizopoulos 6, Stylianou, Loizides 2, Bejjani, Panteli, Gresham 16

1. Periyot: 18-13

Devre: 46-39

3. Periyot: 69-51

  • TOFAŞ
  • FIBA Erkekler Avrupa Kupası
  • Petrolina AEK

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