İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2026 Salı / 2 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2801
  • EURO
    50,7674
  • ALTIN
    6619.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TOFAŞ, Alba Berlin'e evinde mağlup oldu
Spor

TOFAŞ, Alba Berlin'e evinde mağlup oldu

TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Alba Berlin'e 94-90 mağlup oldu. Alman ekibi bu sonuçla seride 1-0 öne geçti.

AA20 Ocak 2026 Salı 23:41 - Güncelleme:
TOFAŞ, Alba Berlin'e evinde mağlup oldu
ABONE OL

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ilk maçında TOFAŞ, Almanya'nın Alba Berlin ekibine kendi sahasında 94-90 mağlup oldu.

Alba Berlin, seride durumu 1-0'a getirdi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Julio Anaya (Panama), Ariadna Chueca (İspanya), Blaz Zupancic (Slovenya)

TOFAŞ: Perez 23, Yiğitcan Saybir 6, Tolga Geçim 5, Blazevic 12, Besson 15, Floyd 21, Özgür Cengiz, Whaley 3, Kidd 2, Lewis, Furkan Korkmaz 3

Alba Berlin: Griesel 2, Mattisseck 6, Hermannsson 12, Agbakoko 4, Bean 7, Delow 18, Kayil 16, Wood 10, Roberts 13, Echodas 4, Hundt 2

1. Periyot: 20-12

Devre: 43-34

3. Periyot: 68-60

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.