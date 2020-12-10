İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2020 Perşembe / 25 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9151
  • EURO
    9,6058
  • ALTIN
    466.505
  • BIST100
    1353.36
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TOFAŞ-Aliağa Petkimspor maçına koronavirüs engeli
Spor

TOFAŞ-Aliağa Petkimspor maçına koronavirüs engeli

Aliağa Petkimspor'un TOFAŞ karşılaşması takımdaki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

AA10 Aralık 2020 Perşembe 20:13 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 20:13
ABONE OL

ING Basketbol Süper Ligi'nde 13 Aralık Pazar günü oynanması gereken TOFAŞ-Aliağa Petkimspor müsabakası konuk ekipteki 6'sı oyuncu 8 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle ertelendi.

Petkimspor Kulübünden yapılan açıklamada, 6 oyuncu ve 2 kulüp çalışanının Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Pozitif vaka tespit edilenlerin izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı, ING Basketbol Süper Ligi’nde 13 Aralık Pazar günü TOFAŞ ile oynayacakları karşılaşmanın ertelendiği bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.