TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji karşısında galip geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta açılış maçında TOFAŞ, evinde Bahçeşehir Koleji'ni 92-82 mağlup etti.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Özge Şentürk Bayraktar
TOFAŞ: Perez 17, Tolga Geçim 7, Blazevic 14, Whaley 12, Lewis 17, Yiğitcan Saybir 4, Thomasson 2, Özgür Cengiz 5, Emirhan Serbest, Besson 14
Bahçeşehir Koleji: Mitchell 9, Cavanaugh 17, Homesly 5, Kenan Sipahi 4, Hale 6, Flyn 16, İsmet Akpınar 9, Williams 10, Kopriciva 2, Göktuğ Baş 4
1. Periyot: 17-22
Devre: 37-44
3. Periyot: 62-68
5 faulle çıkan: 39.49 Williams (Bahçeşehir Koleji)