TOFAŞ, Beşiktaş Fibabanka maçın odaklandı

Basketbolun "ekol" takımları arasında yer alan Bursa temsilcisi TOFAŞ, 2024-2025 sezonun ilk 9 maçını kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka ve Galatasaray gibi önemli takımları da bu süreçte mağlup etmeyi başaran TOFAŞ, ligin ilk devresini 12 galibiyetle ikinci sırada tamamladı.

Sezonun ikinci bölümüne de Beşiktaş Fibabanka deplasmanında 25 Ocak'ta oynayacağı maçla başlayacak mavi-yeşilliler, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

BAŞANTRENÖR ENE: "İYİ BİR BAŞLANGIÇ İSTİYORUZ"

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, AA muhabirine, geçen sezon talihsiz yaşanan sakatlıklardan dolayı şanssız bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Avrupa'da iyi bir sezon geçirseler de ligde aynı sonuca ulaşamadıklarını anlatan Ene, bu sezon aynı sıkıntıları yaşamadıklarını ve iyi bir süreçten geçtiklerini dile getirdi.

Ene, zor bir ilk yarı geçirdiklerini ve tahmin edilemeyen 12 galibiyetin mutluluk verici olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Birkaç oyuncumuzun sakat sakat oynaması son maçlarda biraz ritim olarak başlangıcımıza göre bizi düşürdü. Bu süreçte 3 mağlubiyet aldık. Fakat onlarsız oynamayı da öğrendik. Bizim işimiz kolay değil, limitlerimiz belli. O limitlerin hep yüzde 10 üzerinde oynamamız lazım. Türkiye, zor bir lig. İlk yarıda ritim bulamamış çok iyi kadrolar var. İkinci yarı daha zorlu bir lig olacak ama sağlıklı olduğumuz zaman iyi basketbol oynuyoruz. Onun için ikinci yarı öncelikle inşallah sağlıklı oluruz. Ondan sonra o zorlu süreçte tekrardan eski basketbol kimliğimize ulaşmamız lazım. Son dönemlerde biraz düştük ama iki haftadır sakatlarımız iyileşmeye başladı. Daha çok antrenman yapma şansı bulduk. Şimdi ligin çok kaliteli takımlarından biriyle oynayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor ve iyi bir başlangıç istiyoruz. İnşallah istediklerimizi sahaya yansıtırız."

Orhun Ene, ligdeki takımların sıralamada ilk dört içine girmek için mücadele verdiğine değinerek, "Biz ikinci sırada bitirdik. Galatasaray, Beşiktaş ve Bahçeşehir oraları zorlayacak takımlar. Onun için bizden daha çok rakiplerimizin ne yapacağı önemli. Biz sadece geldiğimiz o noktaya tekrardan gelmeye çalışacağız." dedi.

"GÜZEL BİR KİMYA YAKALADIK"

Ene, başarıya ulaşmalarındaki en önemli faktörlerden birinin kaliteli ve tecrübeli Türk oyuncular olduğunu vurguladı.

Takım kimyasını çok iyi yakaladıklarını belirten Ene, şöyle konuştu:

"Berk Uğurlu ve Yiğitcan Saybir gibi oyuncularımız var. Değişen yabancı statüsüyle beraber de bu arkadaşlar oradaki görevi çok iyi yüklendiler. Tolga Geçim gibi bir oyuncunuz da sağlıklı olduğu zaman iyi oluyor. Özgür Cengiz de biraz daha tecrübeli geçen sezona göre. O Türk oyuncular bu kimyayı tamamladılar. Bence birinci önemli şey Türk oyuncuların kalitesi. İkincisi de Türkiye ligini bilen yabancılarımız. Reed, Perez ve Obrien gibi oyuncularımız var. Buraya bir de Bankston gibi ucu çok açık, çalışkan birini eklediğimizde güzel bir kimya yakaladık. Kendi içimizde iyi ve pozitif bir ekibiz. İyi basketbol oynamaya çalışıyoruz. Kimseden çekinmiyoruz ama her türlü rakibimize de saygı duyuyoruz"