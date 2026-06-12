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Spor

TOFAŞ, Bryce Jones'u kadrosuna kattı

TOFAŞ, ABD'li oyun kurucu Bryce Jones'u renklerine bağladığını açıkladı.

AA12 Haziran 2026 Cuma 21:05 - Güncelleme:
TOFAŞ, Bryce Jones'u kadrosuna kattı
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TOFAŞ Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Bryce Jones ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-yeşilli ekip, 2026-2027 sezonu kadro yapılanması kapsamında son olarak Yunanistan ekibi Aris BC forması giyen 1,83 metre boyundaki ve 32 yaşındaki Bryce Jones ile sözleşme imzaladı.

Jones, geçtiğimiz sezon Aris BC formasıyla Yunanistan Ligi'nde 23 maçta 15 sayı, 2,9 ribaunt, 5 asist ve 1,2 top çalma ortalamalarıyla oynadı. EuroCup'ta ise 18 maçta 17,6 sayı, 3,4 ribaunt, 5,1 asist ve 1,1 top çalma ortalamaları elde etti.

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