TOFAŞ çeyrek final biletini kaptı

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur K Grubu 6. ve son maçında TOFAŞ, deplasmanda İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini 80-79 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Pabellon Principe Felipe Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-17 önde tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına 49-39 üstün gitti.
Farkın 15 sayıya (63-48) çıktığı üçüncü periyodun son bölümünde TOFAŞ, 7-0'lık seri yakaladı. Final periyoduna 63-55 geride giren TOFAŞ, 36. dakikada skor üstünlüğünü yakaladı: 66-68.
Çekişmeli geçen maçın son hücumunda Alex Perez ile basketi bulan TOFAŞ, sahadan 80-79 galip ayrıldı.
Grubunu lider bitiren TOFAŞ, adını çeyrek finale yazdırdı.