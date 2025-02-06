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Spor

TOFAŞ çeyrek final biletini kaptı

Temsilcimiz TOFAŞ, FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur K Grubu 6. ve son maçında Casademont Zaragoza'yı 80-79 yenerek çeyrek final biletini aldı.

Haber Merkezi6 Şubat 2025 Perşembe 09:41 - Güncelleme:
TOFAŞ çeyrek final biletini kaptı
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Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur K Grubu 6. ve son maçında TOFAŞ, deplasmanda İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini 80-79 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Pabellon Principe Felipe Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-17 önde tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına 49-39 üstün gitti.

Farkın 15 sayıya (63-48) çıktığı üçüncü periyodun son bölümünde TOFAŞ, 7-0'lık seri yakaladı. Final periyoduna 63-55 geride giren TOFAŞ, 36. dakikada skor üstünlüğünü yakaladı: 66-68.

Çekişmeli geçen maçın son hücumunda Alex Perez ile basketi bulan TOFAŞ, sahadan 80-79 galip ayrıldı.

Grubunu lider bitiren TOFAŞ, adını çeyrek finale yazdırdı.

  • FIBA Erkekler Avrupa Kupası
  • TOFAŞ
  • Casademont Zaragoza

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