TOFAŞ çeyrek final yolunda

Bursa temsilcisi, alınan başarılı sonuçlarla hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde hem de Avrupa kupasında adından söz ettirir hale geldi.

Avrupa'daki ilk grup aşamasında oynadığı 6 maçın tamamını kazanarak bir sonraki aşamaya yükselen mavi-yeşilliler, bu başarısını sürdürüyor.

İkinci turda K Grubu'nda yoluna devam eden TOFAŞ, buradaki 4 maçın 3'ünü kazanarak lider konumda bulunuyor.

TOFAŞ Spor Salonu'nda yarın Porto'yu ağırlayacak Bursa ekibi, bu maçı kazanması halinde çeyrek finale yükselmeyi garantileyecek.

Orhun Ene: "Bütün iddialı takımlar kadar bizim de iddiamız var"

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, AA muhabirine, Avrupa kupasında zorlu bir kulvarda ilerlediklerini söyledi.

Kupada güç sıralamasında hep iddialı denebilecek takımların yanı sıra İspanyol takımlarıyla karşılaştıklarını belirten Ene, bu süreci iyi atlattıklarını dile getirdi.

Ene, çeyrek finale yükselmeleri halinde bu zor eşleşmelerin devam edeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"İnşallah yükselebilirsek bir sonraki turda kendimize güveniyoruz. Bütün iddialı takımlar kadar bizim de iddiamız var. Yeter ki sağlıklı olalım. Orada bir tane maç oynuyorsunuz. Maç şansı da çok önemli. TOFAŞ, yıllardan beri hem altyapısına hem de Avrupa kupalarındaki organizasyonun içerisinde var olma adına çok yatırımlar yapıyor. Bu belki maddi yatırımlar değil ama var olmak, o yapının içerisinde sorumluluklarını yerine getirmek önemli bir şey. Türk basketboluna da hizmet ediyor. İnşallah o süreçte bizim orada bir sonuca ulaşmak, iyi bir noktaya gelmek bütün bu emeklerin karşılığını almak demek. İnşallah o sene bu sene olur."

"Gidebildiğimiz son noktaya kadar gitmek istiyoruz"

Ene, her maça kazanmak için çıktıklarını ve çoğu maçın sonucunu öngörmenin kolay olmadığını dile getirdi.

Pozitif sonuca nasıl ulaşabileceklerini bildiklerinin altını çizen Ene, şöyle konuştu:

"Bu yolda o tecrübede oyuncularımız var. İspanyol takımları kadar geniş bir kadromuz ve rotasyonumuz yok. Yani onların zaten en büyük avantajı bu. Biz 6 yabancıyla orayı oynamaya çalışan, genç oyuncuları da buraya ilave etmiş, iki kulvarı beraber götürmeye çalışan bir takımız. Bunlarla baş etmeyi öğrendik bugüne kadar. Bundan sonra da ne yapmamız gerektiğini iyi biliyoruz. Ben kendimizi onlar kadar şanslı görüyorum ama sonuç söyleyemem. Gidebildiğimiz son noktaya kadar gitmek istiyoruz."