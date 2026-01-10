İSTANBUL 15°C / 8°C
Spor

TOFAŞ, Cholet Basket deplasmanında kaybetti

TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu ikinci maçında deplasmanda Cholet Basket'e 105-86 mağlup oldu. Bu sonuçla seride durum 1-1'e gelirken, turu geçecek ekip Bursa'da oynanacak son maçta belli olacak.

10 Ocak 2026 Cumartesi 00:38
TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisi ikinci maçında deplasmanda Fransız temsilcisi Cholet Basket'e karşı 105-86 mağlup olurken seride de 1-1 eşitlik sağlandı.

Maça iyi başlayan Fransız ekibi, ilk çeyreği 25-16 önde kapatırken devreye de 53-36'lık avantajla girdi.

Üçüncü çeyreği de 77-60 önde geçen Cholet Basket, maçı da 105-86'lık skorla kazandı.

TOFAŞ, serinin ilk maçında kendi sahasında Cholet Basket'i 89-75 mağlup etmişti.

Bu maçlar sonunda seride 1-1 eşitlik sağlanırken 14 Ocak Çarşamba günü Bursa'da oynanacak son maçta eşleşmenin galibi belli olacak ve iki galibiyete ulaşacak takım son 16 turuna yükselecek.

