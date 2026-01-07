İSTANBUL 17°C / 14°C
Spor

TOFAŞ, Cholet Basket'i mağlup etti

TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu ilk maçında sahasında Cholet Basket'i 89-75 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

7 Ocak 2026 Çarşamba 00:46
TOFAŞ, Cholet Basket'i mağlup etti
ABONE OL

TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisinde kendi sahasında Fransız temsilcisi Cholet Basket'i 89-75 yendi. TOFAŞ elde ettiği galibiyetle seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 8 Ocak'ta Fransa'da oynanacak. İki galibiyet ulaşacak takım son 16 turuna yükselecek.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Julio Anaya (Panama), Lorenzo Baldini (İtalya), Michal Proc (Polonya)

TOFAŞ: Floyd 7, Özgür Cengiz 4, Perez 13, Yiğitcan Saybir 8, Whaley 9, Efe Postel, Tolga Geçim 15, Lewis, Blazevic 12, Emirhan Serbest, Besson 4, Furkan Korkmaz 17

Cholet Basket: Gholston 6, Diawara 2, De Sousa 16, McNeace 5, Ayayi 11, Justice, Wahab 3, Agbo 11, Campbell 12, Gbiegba, Towo-Nansi 3, Diarra 6

1. Periyot: 26-18

Devre: 44-40

3. Periyot: 62-52

