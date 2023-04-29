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Spor

TOFAŞ deplasmanda Aliağa Petkimspor'u yendi

TOFAŞ, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta mücadelesinde deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 95-85 mağlup etti.

AA29 Nisan 2023 Cumartesi 15:17 - Güncelleme:
TOFAŞ deplasmanda Aliağa Petkimspor'u yendi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. haftanın açılış maçında TOFAŞ, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 95-85 yendi.

İlk 5 dakikası ev sahibi ekibin 11-10 üstünlüğüyle geçildiği müsabakada Toure ile etkili olan TOFAŞ, son 3 dakikaya 16-13 önde girdi. Simmons, Ege ve Dorukhan'la tekrar üstünlüğü ele geçiren Aliağa Petkimspor, periyodu 20-18 galip tamamladı.

İkinci periyotta karşılıklı basketler üreten iki ekip, 15. dakikayı 26-26 eşitlikle geçti. Booth'la 33-29 üstünlük kuran Aliağa Petkimspor, soyunma odasına 6 sayı farkla (39-33) önde gitti.

Üçüncü periyoda etkili başlayan TOFAŞ, 22. dakikada Manek'in basketiyle 42-41 üstünlük kurdu. Aliağa Petkimspor, 24. dakikayı 50-44 öne geçse de rakibini tekrar yakalayan TOFAŞ, periyodu 61-57 üstün bitirdi.

Son periyodun başında aradaki farkı yükselten TOFAŞ, müsabakadan 95-85 galip ayrıldı.

SALON: ENKA

HAKEMLER: Ali Şakacı, Tolga Edis, Batuhan Söylemezoğlu

ALİAĞA PETKİMSPOR: Perkins 2, Dorukhan Engindeniz 8, Prewitt 7, Aldridge 12, Simmons 20, Booth 28, Ege Arar 2, İsmail Cem Ulusoy 6, Nusret Yıldırım

TOFAŞ: Tyler Ennis 13, Gray 22, Tolga Geçim 4, Manek 9, Toure 28, Emre Tanışan 5, Tevfik Akdamar, Berke Büyüktuncel 1, Berk Uğurlu 5, Doyle 8

1. PERİYOT: 20-18

DEVRE: 39-33

3. PERİYOT: 57-61

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