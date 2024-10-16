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Spor

Tofaş deplasmanda farka gitti

TOFAŞ, FIBA Avrupa Kupası 2. hafta maçında AEK Larnaka'yı deplasmanda 96-69 mağlup etti ve ikide iki yaptı.

16 Ekim 2024 Çarşamba 22:16 - Güncelleme:
Tofaş deplasmanda farka gitti
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Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası A Grubu'nda TOFAŞ, deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Petrolina AEK takımını 96-69 yendi.

Larnaka kentinde oynanan maçın ilk periyodunu 27-20 öne tamamlayan TOFAŞ, ikinci çeyrekte farkı çift haneye taşıdı ve soyunma odasına 52-36 üstün gitti.

Final periyoduna 75-56'lık skor avantajıyla giren TOFAŞ, parkeden 96-69 galip ayrıldı.

Öte yandan, ikinci yarının başında potanın kırılması nedeniyle karşılaşma bir süre durdu.

Grupta 2'de 2 yapan TOFAŞ, üçüncü maçında Almanya'nın Lowen Braunschweig takımını konuk edecek.

  • Tofaş
  • AEK Larnaka
  • FIBA Avrupa Kupası

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