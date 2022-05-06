TOFAŞ deplasmanda farklı kazandı

ING Basketbol Süper Ligi 30. hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 115-57 yendi.
SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
HAKEMLER: Özge Şentürk Bayraktar, Erhan Yüksel, Yiğit Gönültaş
HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESPOR: Tuğberk Gedikli 6, Mertcan Solkol 24, Berkan Aksu 12, Şafak Edge, Hüseyin Çevirgen 4, Bilgehan Diril 9, Onur Özkapıcı 2,
TOFAŞ: Zubcic 13, Mcintyre 11, Berke Büyüktuncel 11, Berk İbrahim Uğurlu 12, Simmons 6, Emre Tanışan 15, Shepherd 5, Yiğit Arslan 9, Bora Satır 18, Muhsin Yaşar 15,
1. PERİYOT: 10-36
DEVRE: 25 - 67
3. PERİYOT: 46 -95