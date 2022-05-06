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Spor

TOFAŞ deplasmanda farklı kazandı

TOFAŞ, ING Basketbol Süper Ligi 30. hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 115-57 mağlup etti.

AA6 Mayıs 2022 Cuma 19:11 - Güncelleme:
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ING Basketbol Süper Ligi 30. hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 115-57 yendi.

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

HAKEMLER: Özge Şentürk Bayraktar, Erhan Yüksel, Yiğit Gönültaş

HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESPOR: Tuğberk Gedikli 6, Mertcan Solkol 24, Berkan Aksu 12, Şafak Edge, Hüseyin Çevirgen 4, Bilgehan Diril 9, Onur Özkapıcı 2,

TOFAŞ: Zubcic 13, Mcintyre 11, Berke Büyüktuncel 11, Berk İbrahim Uğurlu 12, Simmons 6, Emre Tanışan 15, Shepherd 5, Yiğit Arslan 9, Bora Satır 18, Muhsin Yaşar 15,

1. PERİYOT: 10-36

DEVRE: 25 - 67

3. PERİYOT: 46 -95

  • tofaş
  • ING Basketbol Süper Ligi
  • HDI Sigorta Afyon Belediyespor

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