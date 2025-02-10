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Spor

TOFAŞ deplasmanda kayıp

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, konuk ettiği TOFAŞ'ı 88-83 mağlup etti.

AA10 Şubat 2025 Pazartesi 00:56 - Güncelleme:
TOFAŞ deplasmanda kayıp
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, konuk ettiği TOFAŞ'ı 88-83 mağlup etti.

Hakemler: Ziya Özorhon, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 2, Franke 17, Starks 25, Emircan Koşut 4, Bruinsma 10, Ata Kahraman, Yesukan Onar, Sajus 11, Arda Berk Kaya, Love 19, Zagorac

TOFAŞ: Reed 26, Perez 11, Yiğitcan Saybir 14, Trifunovic 12, Pasecniks 6, Özgür Cengiz, Tolga Geçim 3, Cem Küçüközkan, Gauzin 5, Bankston 6

1. Periyot: 13-23

Devre: 39-48

3. Periyot: 64-70

Beş faulle çıkan: 37.06 Pasecniks (TOFAŞ)

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