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Spor

TOFAŞ deplasmanda kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 90-85 mağlup etti.

AA28 Nisan 2024 Pazar 23:58 - Güncelleme:
TOFAŞ deplasmanda kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 90-85 yendi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı, Nazlı Çisil Güngör

Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül, Boutsiele 11, Scrubb 8, Cavanaugh 13, Bouteille 17, Arca Tülüoğlu 2, Egehan Arna, Taylor 23, Berkay Candan 11

TOFAŞ: Winston 12, Homesley 29, Tolga Geçim 7, Obrien 22, Wiley 6, Denmon 6, Ege Demir 3, Mustafa Kurtuldum 5

1. Periyot: 17-27

Devre: 34-44

3. Periyot: 60-64

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