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Spor

TOFAŞ deplasmanda kazandı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Tofaş, Petkimspor'a konuk oldu. Enka Spor Salonunda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Tofaş 95-88 kazandı.

AA22 Mart 2025 Cumartesi 21:26 - Güncelleme:
TOFAŞ deplasmanda kazandı
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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Tofaş, Petkimspor'a konuk oldu.

Enka Spor Salonunda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Tofaş 95-88 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Tofaş, ligdeki 16. galibiyetini alırken, Petkimspor 14. mağlubiyetini aldı.

Maça Tofaş'tan Alex Perez, 28 sayıyla damga vurdu.

Salon: ENKA

Hakemler: Hüseyin Çelik, Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı

Aliağa Petkimspor: Van Beck 26, Russell 5, Yavuz Gültekin 4, Aldridge 2, Echenique 14, Tyree 13, Dotson 8, Williams 4, Troy Selim Şav 6, Karahan Efeoğlu 6

TOFAŞ: Reed 15, Perez 28, Yiğitcan Saybir 8, Tolga Geçim 8, Pasecniks 4, Bankston 10, O'Brien 6, Berk Demir 4, Trifunovic 4, Özgür Cengiz 8

1. periyot: 24-25

Devre: 44-52

3. periyot: 65-75

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