TOFAŞ evinde Anadolu Efes'i yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında TOFAŞ, Anadolu Efes'i 66-63 yendi.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Karabilecek, Kerem Baki, Sinem Tetik

TOFAŞ: Berke Büyüktuncel 2, Ennis 16, Toure 11, Doyle 14, Manek 13, Milaknis, Tolga Geçim 7, Özgür Cengiz 3, Emre Tanışan

ANADOLU EFES: Beaubois 2, Cylburn 18, Pleiss 4, Micic 17, Baye 10, Larkin 7, Furkan Haltalı 3, Buğrahan Tuncer 2

1. PERİYOT: 20-19

DEVRE: 35-33

3. PERİYOT: 53-51

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta bir diğer maçta ise Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 87-82 mağlup etti.