TOFAŞ evinde AYOS Konyaspor Basketbol'u yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 17. haftanın açılış maçında TOFAŞ, konuk ettiği AYOS Konyaspor Basketbol'u 79-76 yendi.
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Serkan Emlek, Kaan Büyükçil, Göksun Öz
TOFAŞ: Thompson 10, Berke Büyüktuncel, Berk Uğurlu 16, Batın Tuna, Tolga Geçim 7, Bora Satır, Ennis 19, Toure 15, Milaknis 12.
AYOS KONYASPOR BASKETBOL: Sinan Sağlam 4, Sulaimon 26, Perez 19, Murat Göktaş 4, Erkin Şenel, Coleman 5, Ramazan Tekin 4, Badzim 12, Cevher Özer 2.
1. PERİYOT: 22-18
DEVRE: 47-33
3. PERİYOT: 56-54