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Spor

TOFAŞ evinde AYOS Konyaspor Basketbol'u yendi

TOFAŞ, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği AYOS Konyaspor Basketbol'u 79-76 mağlup etti.

AA27 Ocak 2023 Cuma 22:01 - Güncelleme:
TOFAŞ evinde AYOS Konyaspor Basketbol'u yendi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 17. haftanın açılış maçında TOFAŞ, konuk ettiği AYOS Konyaspor Basketbol'u 79-76 yendi.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Serkan Emlek, Kaan Büyükçil, Göksun Öz

TOFAŞ: Thompson 10, Berke Büyüktuncel, Berk Uğurlu 16, Batın Tuna, Tolga Geçim 7, Bora Satır, Ennis 19, Toure 15, Milaknis 12.

AYOS KONYASPOR BASKETBOL: Sinan Sağlam 4, Sulaimon 26, Perez 19, Murat Göktaş 4, Erkin Şenel, Coleman 5, Ramazan Tekin 4, Badzim 12, Cevher Özer 2.

1. PERİYOT: 22-18

DEVRE: 47-33

3. PERİYOT: 56-54

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