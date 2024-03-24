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Spor

TOFAŞ, evinde Darüşşafaka Lassa'ya takıldı

Darüşşafaka Lassa, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında konuk olduğu TOFAŞ'ı 90-83 mağlup etti.

AA24 Mart 2024 Pazar 23:42 - Güncelleme:
TOFAŞ, evinde Darüşşafaka Lassa'ya takıldı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Darüşşafaka Lassa, deplasmanda TOFAŞ ile karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi, son çeyreğe iki sayı farkla geride girdiği karşılaşmayı 90-83 kazanmayı başardı..

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Fatih Güler

TOFAŞ: Özgür Cengiz, Winston 18, Prewitt 18, Tolga Geçim 16, Ege Demir 2, O'Brien 11, Sakic 3, Wiley 12, Mustafa Kurtuldum 3

Darüşşafaka Lassa: Tolga Kay, Adams 16, Woodard 15, Rahkman 18, Enes Berkay Taşkıran 6, Can Korkmaz 3, Berk Demir 12, Bora Yaşar, Cartlon 10, Pandi, Muhsin Yaşar 10

1. Periyot: 14-26

Devre: 37-45

3. Periyot: 62-60

  • darüşşafaka lassa
  • tofaş
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