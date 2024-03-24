TOFAŞ, evinde Darüşşafaka Lassa'ya takıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Darüşşafaka Lassa, deplasmanda TOFAŞ ile karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi, son çeyreğe iki sayı farkla geride girdiği karşılaşmayı 90-83 kazanmayı başardı..
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Fatih Güler
TOFAŞ: Özgür Cengiz, Winston 18, Prewitt 18, Tolga Geçim 16, Ege Demir 2, O'Brien 11, Sakic 3, Wiley 12, Mustafa Kurtuldum 3
Darüşşafaka Lassa: Tolga Kay, Adams 16, Woodard 15, Rahkman 18, Enes Berkay Taşkıran 6, Can Korkmaz 3, Berk Demir 12, Bora Yaşar, Cartlon 10, Pandi, Muhsin Yaşar 10
1. Periyot: 14-26
Devre: 37-45
3. Periyot: 62-60