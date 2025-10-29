İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2025 Çarşamba / 8 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9729
  • EURO
    48,9579
  • ALTIN
    5314.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

TOFAŞ evinde kayıp

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında, D Grubu'nda TOFAŞ, sahasında İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibini konuk etti. TOFAŞ salonunda oynanan mücadeleyi konuk ekip La Laguna Tenerife, 81-64 kazandı.

AA29 Ekim 2025 Çarşamba 01:41 - Güncelleme:
TOFAŞ evinde kayıp
ABONE OL

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında, D Grubu'nda TOFAŞ, sahasında İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibini konuk etti.

Tofaş salonunda oynanan mücadeleyi konuk ekip La Laguna Tenerife, 81-64 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Tofaş, gruptaki ilk mağlubiyetini yaşadı. Tenerife ise 3'te 3 yaptı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Ventsislav Velikov, Wojciech Liszka, Julio Cesar

TOFAŞ: Özgür Cengiz 2, Perez 10, Yiğitcan Saybir 9, Lewis 5, Blazevic 12, Thomasson 5, Whaley 9, Kidd 6, Besson 6, Tolga Geçim

La Laguna Tenerife: Huertas 15, Scrubb 7, Sastre 5, Guerra 8, Doornekamp 3, Kastadinov 2, Fernandez 6, Fitipaldo 15, Shermadini 10, Abromaitis 2, Giedraitis 8, Alderete

1. Periyot: 12-20

Devre: 28-40

3. Periyot: 51-56

  • TOFAŞ
  • FIBA Şampiyonlar Ligi
  • Tenerife

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.