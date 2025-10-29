TOFAŞ evinde kayıp

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında, D Grubu'nda TOFAŞ, sahasında İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibini konuk etti.

Tofaş salonunda oynanan mücadeleyi konuk ekip La Laguna Tenerife, 81-64 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Tofaş, gruptaki ilk mağlubiyetini yaşadı. Tenerife ise 3'te 3 yaptı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Ventsislav Velikov, Wojciech Liszka, Julio Cesar

TOFAŞ: Özgür Cengiz 2, Perez 10, Yiğitcan Saybir 9, Lewis 5, Blazevic 12, Thomasson 5, Whaley 9, Kidd 6, Besson 6, Tolga Geçim

La Laguna Tenerife: Huertas 15, Scrubb 7, Sastre 5, Guerra 8, Doornekamp 3, Kastadinov 2, Fernandez 6, Fitipaldo 15, Shermadini 10, Abromaitis 2, Giedraitis 8, Alderete

1. Periyot: 12-20

Devre: 28-40

3. Periyot: 51-56