TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktı

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi gruplarının 6'ncı ve son haftasında, D Grubu'nda TOFAŞ, konuk ettiği İtalya'nın Trapani Shark ekibini 99-93 yendi.

TOFAŞ, bu skorla bir üste tura grubun ikinci olarak yükseldi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Andris Aunkrogers (Letonya), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Carsten Straube (Almanya)

TOFAŞ: Perez 22, Yiğitcan Saybir 9, Whaley 15, Besson 16, Furkan Korkmaz 5, Özgür Cengiz 2, Tolga Geçim 2, Lewis 10, Blazevic 15, Thomasson 3

Trapani Shark: Cappelettti 9, Notae 27, Petrucelli 9, Sanogo 7, Hurt 19, Eboua 10, Arcidiacono 9, Pugliatti 3

1. Periyot: 18-28

Devre: 42-46

3. Periyot: 62-55

Normal süre: 84-84

5 faulle çıkan: 38.45 Petrucelli (Trapani Shark)