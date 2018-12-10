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TOFAŞ, Frank Elegar'ı kadrosuna kattı

TOFAŞ Basketbol Takımı, son olarak Afyon Belediyespor'da forma giyen ABD'li pivot Frank Elegar'ı kadrosuna kattı.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, kadrosuna önemli bir takviye gerçekleştirdi. Mavi Yeşilliler, Afyon Belediyespor'dan Frank Elegar ile anlaşma sağladı.

Sezona Rusya ekibi Lokomotiv Kuban'da başlayan, Ekim ayından bu yana ise Türkiye liginde Afyon Belediyespor forması giyen 1986 doğumlu ve 2.08 boyundaki tecrübeli pivot, geçen sezon EuroCup'ta final oynayan Kuban'da 9.9 sayı, 6.2 ribaund ortalamalarıyla tamamlamıştı. Afyon Belediyespor ile Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor arasında dün oynanan maçta son kez Afyon forması giyen Elegar, mücadelede 10 sayı, 6 ribaunt, 2 asiste imza attı.

Bursa'ya gelerek bugün sağlık kontrolünden geçen Frank Elegar'ın kontrollerinde herhangi bir soruna rastlamadı. Resmi sözleşmeye imza atan Elegar, TOFAŞ'ta 15 numaralı formayı giyecek.

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