TOFAŞ, galibiyet serisine devam ediyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında TOFAŞ, Gaziantep Basketbol'u 83-77 yendi.
Bu sonuçla TOFAŞ, ligde 9. galibiyetini elde etti. Gaziantep Basketbol ise 16. yenilgisini yaşadı.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Musa Kazım Çetin
Gaziantep Basketbol: McIntyre 18, Dotson 22, Frankamp 10, Egbunu 6, Koray Çekici, Hanlan 13, Can Uğur Öğüt 2, Muhsin Yaşar 6
TOFAŞ: Gray 24, Ennis 9, Manek 12, Toure 14, Berke Büyüktuncel 2, Doyle 15, Ege Demir 4, Tolga Geçim 3, Tevfik Akdamar
1. Periyot: 21-14
Devre: 34-31
3. Periyot: 53-55