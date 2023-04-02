TOFAŞ, galibiyet serisine devam ediyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında TOFAŞ, Gaziantep Basketbol'u 83-77 yendi.

Bu sonuçla TOFAŞ, ligde 9. galibiyetini elde etti. Gaziantep Basketbol ise 16. yenilgisini yaşadı.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Musa Kazım Çetin

Gaziantep Basketbol: McIntyre 18, Dotson 22, Frankamp 10, Egbunu 6, Koray Çekici, Hanlan 13, Can Uğur Öğüt 2, Muhsin Yaşar 6

TOFAŞ: Gray 24, Ennis 9, Manek 12, Toure 14, Berke Büyüktuncel 2, Doyle 15, Ege Demir 4, Tolga Geçim 3, Tevfik Akdamar

1. Periyot: 21-14

Devre: 34-31

3. Periyot: 53-55