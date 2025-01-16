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Spor

TOFAŞ galibiyeti son çeyrekte aldı

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur K Grubu dördüncü maçında TOFAŞ, Yunanistan'ın Maroussi ekibini deplasmanda 77-74 yendi.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 00:50 - Güncelleme:
TOFAŞ galibiyeti son çeyrekte aldı
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Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur K Grubu dördüncü maçında TOFAŞ, Yunanistan'ın Maroussi ekibini deplasmanda 77-74 yendi.

Maroussi Saint Thomas Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-20 önde tamamlayan Yunan ekibi, soyunma odasına da 47-43 üstün gitti.

Savunmaların ön plana çıktığı üçüncü çeyrekte rakibini yakalayan (57-57) TOFAŞ, final periyodunu daha iyi oynadı ve sahadan 77-74 galip ayrıldı.

TOFAŞ, grupta dördüncü maçında 3. galibiyetini alarak liderliğini sürdürürken, Maroussi 2. yenilgisini yaşadı.

  • TOFAŞ
  • Maroussi
  • FIBA Erkekler Avrupa Kupası

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