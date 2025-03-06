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Spor

TOFAŞ, İspanya deplasmanından mağlup ayrıldı

TOFAŞ, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında konuk olduğu İspanya temsilcisi Bilbao Basket'e 84-72 mağlup oldu.

AA6 Mart 2025 Perşembe 00:16 - Güncelleme:
TOFAŞ, İspanya deplasmanından mağlup ayrıldı
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TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında İspanya temsilcisi Bilbao Basket'e deplasmanda 84-72 yenildi.

Bilbao kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde TOFAŞ'a 26-14 üstünlük kuran ev sahibi ekip, soyunma odasına 47-35 önde gitti.

Üçüncü çeyrek sonunda farkı 15 sayıya (65-50) yükselten Bilbao Basket, mücadeleden de 84-72 galip ayrıldı.

Üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 10 isabetle oynayan TOFAŞ'ta Bankston 14, Reed 12 sayı kaydetti.

Yarı finale çıkan takım, 12 Mart Çarşamba günü Bursa'da oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.

  • TOFAŞ FIBA
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