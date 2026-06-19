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Spor

TOFAŞ, Jamuni McNeace'i kadrosuna kattı

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, son olarak Fransa'da Cholet Basket forması giyen ABD'li Jamuni McNeace ile anlaşma sağladı.

AA19 Haziran 2026 Cuma 13:54 - Güncelleme:
TOFAŞ, Jamuni McNeace'i kadrosuna kattı
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TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot Jamuni McNeace'i kadrosuna kattı.

Yapılan açıklamaya göre mavi-yeşilli ekip, 2026-2027 sezonu kadro yapılanma çalışmaları kapsamında, 2022-2023 sezonunda Semt77 Yalova Belediyespor'da da forma giyen McNeace ile sözleşme imzaladı.

McNeace, 2025-2026 sezonunda Fransa Elite ProA Ligi'nde, 31 maçta 10,6 sayı, 5 ribaunt; Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 11,1 sayı ve 4,4 ribaunt maç başı ortalama sergiledi.

Yeni sezonda mavi-yeşil formayı giyecek, 1996 doğumlu ve 2,08 cm boyundaki basketbolcu, pivot pozisyonunda görev yapıyor.

  • TOFAŞ Basketbol
  • Jamuni McNeace
  • Cholet Basket

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